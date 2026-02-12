大規模リニューアル中の大丸梅田店（大阪市北区）は、12日までに食品フロアの新ゾーンについて発表した。地下1階西には「できたてスイーツゾーン」、地下1階東には新たな「カフェ＆ベーカリーゾーン」が登場する。【画像多数】大丸梅田の地下に誕生！「できたてスイーツゾーン」各店のスイーツ＆ショップマップ新しい食品フロアは、春から順次オープン。特別な日だけでなく、“日常を少し持ち上げる存在”となることを目指す。