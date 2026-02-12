国分太一さんが日本テレビの社長に直接面会し謝罪した件に関して日本テレビはきょう（12日）コメントを発表しました。【日本テレビコメント全文】昨年末、国分太一氏より、自身のコンプライアンス違反行為に対する深い反省と、弊社や関係者への謝罪などが綴られた書面を受領いたしました。これを受け、先日、弊社社長の福田博之が国分氏と面会しました。弊社としましては、国分氏の違反行為自体は到底容認できるものではありません