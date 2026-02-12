千葉市は１０日、同市に住む２０歳代男性が麻疹（はしか）に感染したと発表した。発表によると、男性は３日に発熱があり、解熱後に発疹症状が出たため、市内の医療機関を受診し、１０日に麻疹陽性と判明した。２日には、千葉都市モノレールのスポーツセンター駅―千葉みなと駅間や、ＪＲ京葉線千葉みなと駅―舞浜駅間を移動で利用していた。