神奈川県の黒岩祐治知事が１２日、インスタグラムを更新。４日に慢性硬膜下血腫で入院していたが、この日、退院したと報告。硬膜下血腫となった理由を明かした。黒岩知事は「本日、退院しました。たくさんの皆様からのお見舞いのメッセージをたくさんいただき、ありがとうございました」と退院を報告。「実は、大晦日、露天風呂で滑って転倒し、後頭部を強打したことが１カ月もたってから『慢性硬膜下血腫』につながりました