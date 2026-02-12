JRAは12日、23年中日新聞杯、24年新潟大賞典と重賞を2勝しているヤマニンサルバム（牡7＝中村、父イスラボニータ）の右前浅屈腱炎が判明したと発表した。今後9カ月以上の休養を要する見込み。24年毎日王冠4着後、休養を経て10日の東京新聞杯で復帰。1年4カ月ぶりの実戦で16着だった。