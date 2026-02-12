中国の航空機のフライト情報が分かるアプリ「航旅縦横」によると、中国の春節（旧正月）に伴う特別輸送態勢「春運」の第1週（2月2〜8日）に中国と日本を往復する旅客数は前年同期と比べて約54％減少し、中国と日本を結ぶ航空便は同約49％減少しました。便数が前年同期と比べて最も多く減少した路線は上海-大阪、上海-名古屋、上海-東京、北京-大阪、南京-大阪です。全便運休となった路線は北京-名古屋、南通-大阪、北京-沖縄です。