「ノーマルタイヤ車による事故が複数起きました」国土交通省 和歌山河川国道事務所は2026年2月8日、公式SNSを更新。同日、大雪に見舞われたなか、雪道をノーマルタイヤで走行したことによる事故が多数発生したと報告しました。一体どういうことなのでしょうか。2026年は1月の年始早々から寒波が襲来し、各地で大雪をもたらしました。スタック車の発生による立ち往生も各地で起きており、NEXCOや国道事務所は必ず冬用タイヤ