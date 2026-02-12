image:Amazon（generated at whisk） いや、「むしろ」の時代になってきたのかも。スマートフォンのカメラ性能が年々向上し、広角だ望遠だといろいろできることも増えてきて、「もう写真はスマホで十分」なんてフレーズを山ほど見てきたように思います。「わざわざカメラはもう不要」と言われ続けてきたこの10年。しかし2025年、予想外の現象が起きています。コンパクトカメラ市場が急成長し