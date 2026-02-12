「スターバックス」は、店舗に行くのがより一層楽しみになるアイテムセット「スターバックス マイカスタマイズジャーニーセット」を今年も発売。2月16日（月）の10時00分から、オンラインストアで抽選エントリーの受付を開始する。本商品は、全てオンライン抽選販売のみ、店頭販売なしとなる。【写真】「スタバ」1万9000円のセットの中身は？全6種類のアイテム一覧■エントリー期間は2月27日まで！今回登場する「スターバッ