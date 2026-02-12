生成人工知能（AI）の普及でホワイトカラーの仕事のあり方が根本から見直される欧米と比べ、日本では「AIに仕事を奪われる」という危機感が薄い−。第一生命経済研究所（東京）の柏村祐主席研究員が昨年12月、こんなリポートを発表した。背景には、長く働くことを前提とする雇用形態や、根回しなどを重んじる日本特有の労働文化があると指摘する。