現地２月11日に開催されたブラジル１部リーグの第３節で、ミラソルはクルゼイロと対戦。２−２のドローに終わった。この一戦で、今冬に横浜FCを退団し、ミラソルに加入したMFユーリ・ララが一発退場となった。現地メディア『Globo』は、「クルゼイロのFWカイケ・ケンジがミラソル戦で右足首を負傷した疑いがある。同選手は後半にユーリ・ララから激しいタックルを受けて捻挫をし、涙を流しながらピッチを去った」と伝えてい