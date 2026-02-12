災害の際、炊き出し用の「かまど」として使うことができるベンチが熊本市内の公園に設置されお披露目のセレモニーがありました。10日、熊本市の白川公園で披露されたのは「かまどベンチ」です。 永島由菜アナウンサー「こちらの牛が描かれたかわいらしいベンチ、災害時は、フタをはずしてかまどとして使うことができます。」イラストを考えたのは若手クリエーターと地域の学生です。デザインの力で熊本