JR熊本シティはアミュプラザくまもとにスーパーマリオとコラボしたポップアップストアをオープンすると発表しました。 ニンテンドー公式グッズのほか、マリオとJR九州がコラボしたキーホルダーや名産品なども販売されます。ポップアップストアは、3月7日から31日までで7日、8日には熊本駅前アミュ広場でスーパーマリオシリーズのゲームが体験できる「スーパ