埼玉県川口市にある公立高校で、部活動を終えて脱衣所を利用していた男子生徒12人を盗撮したなどとして教師の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者川口市にある公立高校の教師・中畑勇貴容疑者（32）は、去年6月、勤務先の高校の脱衣所で男子生徒12人を盗撮したなどの疑いがもたれています。警察によりますと、中畑容疑者は生徒らが部活動を終えて脱衣所を利用していたところをスマートフォンを使って盗撮したとい