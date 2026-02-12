女優の笹本玲奈（40）が12日、都内で主演ミュージカル「メリー・ポピンズ」（3月28日初日、東京・東急シアターオーブ）の稽古を公開した。アカデミー賞5部門を受賞するなど世界的大ヒットを記録した同名米映画の舞台版。濱田めぐみ（53）、朝夏まなと（41）とのトリプルキャストとなる。22年の前回公演に続いて主演を務める笹本。「歌いながら踊ることに肺活量を必要としてしまって、大変な思いをした」と前回の反省を生かし、