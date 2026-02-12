ＮＨＫは１２日、２０２６年度の番組改定を発表した。同局が放送しているラジオ３波（ラジオ第１放送、ラジオ第２放送、ＦＭ放送）を、３月３０日から「ＮＨＫＡＭ」と「ＮＨＫＦＭ」の２波に再編する。ラジオ放送が始まった１９２５年にはラジオ局は１波だったが、３１年に２波となった。それ以来９５年の歴史を歩んできたラジオ第２の放送は、３月２９日深夜に終了。ほとんどの番組が新しい２波に移行する。同局の山名