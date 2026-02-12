バドミントン女子ダブルスで２４年パリ五輪銅メダルを獲得した志田千陽が１２日、所属の再春館製薬所を３月いっぱいで退社することを発表した。自身のインスタグラムで「いつも応援ありがとうございます。この度、２０２６年３月３１日をもちまして再春館製薬所を退社することになりました」と報告。「昨年、シダマツのペア解消が決まり新しいパートナーと、新たな挑戦をするにあたり練習環境など、次の目標に向けて何が必要な