◆練習試合中日―ヤクルト（１２日・北谷）ＷＢＣに選出された中日・高橋宏斗投手が１２日、今季初めて、対外試合に登板した。４回から２番手でマウンドに上がると、打者４人を１安打無失点、２三振に抑えた。侍ジャパンに選出されたヤクルト・中村悠に右翼線への二塁打で、いきなり先頭を出塁させた。それでも、続く伊藤を二ゴロに打ち取ると、１死三塁からは、赤羽、北村を２者連続で三振にねじ伏せて、得点を許さなかった