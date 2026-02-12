ドジャースの大谷翔平選手が、ダンロップの次世代オールシーズンタイヤ「ＳＹＮＣＨＲＯＷＥＡＴＨＥＲ（シンクロウェザー）」の新テレビＣＭに登場することが１２日に明らかになった。大谷は一人二役で登場し、夏と冬で装いを変えながら運転。「オールシーズンタイヤは夏が苦手？」「夏も冬も中途半端？」などの声に対し、大谷が「チッチッチ！」と誤解を解き、シンクロウェザーの性能の高さを力強く伝えていく。ＣＭは「