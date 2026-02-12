あつあつの煮込み料理で温まりたい冬。短い煮込み時間でも、うまみたっぷり、白ご飯に合う一品が作れます。その秘訣は「煮る前に、焼きつけること」。あえて「焦がす」くらいしっかりと焼き色をつけてから煮込めば、香ばしさとうまみが際立ってぐっとおいしくなります。『こんがり手羽先と大根のオイスターソース煮込み』のレシピ材料（2人分）鶏手羽先……6本大根……1/3本（約300g）しょうがの薄切り（皮つき）……2枚にんにく…