12日昼前、鹿児島市の市道で乗用車が横転する事故がありました。 事故直後に現場で撮られた写真です。片側1車線の道路、横断歩道の手前で乗用車が横転しています。付近には交通規制や事故の状況を調べている警察官の姿があります。住宅街で車が横転…1人が軽いけが 鹿児島中央署によりますと12日午前11時半ごろ、鹿児島市真砂本町の市道で乗用車が横転しました。この事故で乗用車に乗っていた1人が軽いけがをしました。 現場は