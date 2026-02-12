資料香川県空撮 帝国データバンクが2025年10月時点の企業のメインバンクについて分析結果を発表しました。 四国エリアでは、第1地銀と第2地銀を合わせた「地方銀行」をメインバンクにしている企業が全体の82.28％に上り、全国（9エリア）で最も高くなりました。 逆にメガバンクの割合は1.03％しかなく、全国で最も低いシェアでした。また信用金庫（9.81％）、信用組合（0.42％）も全国で最も低いシェアでした。