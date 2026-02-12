競泳男子のリオデジャネイロ五輪銅メダリストの瀬戸大也さんと、飛び込みの元世界選手権代表の馬淵優佳さんが離婚したことを、それぞれのSNSで発表しました。2017年の結婚から9年あまりを経て、それぞれの道を歩むことになったといいます。報道やSNSの投稿によると、2人の間には子どもが2人います。アスリート同士のカップルとしては結婚当初から注目を集めてきましたが、2020年には東京五輪直前に瀬戸さんの不倫が報じられ、日本