東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 国内企業物価（1月）08:50 結果0.2% 予想0.2%前回0.1%（前月比) 結果2.3% 予想2.3%前回2.4%（前年比) ※要人発言やニュース 【日本】 三村財務官 高い緊張感持って注視、米当局と緊密に連携。警戒まったく緩めていない 【米国】 下院がトランプによるカナダ関税を撤廃することを目指す法案を可決 トランプは関税に反対票