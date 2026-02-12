11日午前、山形県金山町の住宅で、自宅の屋根の雪下ろし作業をしていた男性が転落し大けがをしました。11日午前11時ごろ、金山町朴山の自宅で、会社員の男性（50）が一人で屋根の雪下ろしをしていたところ、約4.9メートル下の地面へ転落し、左脇腹を強く打ちました。男性は多発肋骨骨折の重傷です。男性は11日午前10時ごろから一人で雪下ろしをしていて、転落の物音に気付いた家族が玄関前で倒れている男性を発見し、119番