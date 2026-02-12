記者会見するサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のニールセン監督＝12日、東京都内日本サッカー協会は12日、来年の女子ワールドカップ（W杯）予選を兼ねる女子アジア・カップ（3月1日開幕・オーストラリア）に臨む日本代表「なでしこジャパン」に長谷川（マンチェスター・シティー）熊谷（ロンドン・シティー）ら26人を選んだと発表した。2024年12月の就任後、初の主要大会に臨むニールセン監督は東京都内で記者会見し