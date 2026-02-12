2月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第5話では、任意同行された佐久間直人（渡辺大知）が、自身の兄を殺害した犯人だと自白。その後、留置中の直人は涙目で片想いの相手・岩本万季子（井上真央）との過去を思い浮かべ、切なさがギュッと詰まった回想シーンが展開された。（※以下、第5話のネタバレがあります）【映像】万季子を思い続ける直人の回想◆「まきちゃん行くなら