「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午後２時現在で、ＦＵＪＩが「買い予想数上昇」で２位となっている。 １０日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１６５０億円から１８３０億円（前期比４３．７％増）へ、営業利益を２２０億円から３０６億円（同２．２倍）へ、純利益を１７６億円から２４４億円（同２．２倍）へ上方修正した。ロボットソリューション事