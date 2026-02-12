エクストリームが後場急上昇している。午後１時３０分ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１１０億円から１１７億７０００万円（前期比３．８％増）へ、営業利益を１０億円から１３億５０００万円（同１１．１％減）へ、純利益を６億１６００万円から１０億５０００万円（同７．１％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を５７円から６２円へ引き上げたことが好感されている。 デジタル人材