藤倉化成が後場急伸しストップ高の１０６０円に買われている。午後２時ごろに２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表したことが好感されている。売上高を５３５億円から５５０億円（前期比１．０％減）へ、営業利益を１６億円から２０億円（同５３．１％増）へ、純利益を１２億円から２３億円（同４．５倍）へ上方修正したことが好感されている。 塗料セグメントで集合住宅向けを中心にリフォーム用塗料の販売が