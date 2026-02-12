石油資源開発が後場に急伸し、上場来高値を更新した。１２日午後２時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。あわせて通期の業績予想を上方修正し、売上高の見通しを３３３０億円から３４７０億円（前期比１０．８％減）、最終利益の見通しを３６０億円から４５０億円（同４４．５％減）に引き上げた。発表を好感した買いが集まっている。円安により海外子会社の販売収支が増加する。４～１２