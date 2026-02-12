福島ユナイテッドFCは12日、MF粟野健翔(25)がマウンティーズ・ワンダラーズFC(オーストラリア)に完全移籍することを発表した。粟野はベガルタ仙台ユースから仙台⼤を経て、2023年に福島へ加入。昨季までの3シーズンでJ3リーグ戦30試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF粟野健翔(あわの・けんと)■生年月日2001年1⽉5⽇(25歳)■出身地⼭形県■身長/体重160cm/60kg■経歴&#119