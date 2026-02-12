日テレ・東京ベレーザの日本女子代表(なでしこジャパン)MF塩越柚歩が11日に自身のインスタグラム(@yuzuho_shiokoshi19)を更新し、東京ヴェルディの開幕戦を観戦したことを報告した。東京Vは8日に味の素スタジアムで行われたJ1百年構想リーグEAST第1節で水戸ホーリーホックと対戦。3-1の勝利を収め、J1復帰後初の白星スタートを果たした。塩越は「First VERDY match 最高の雰囲気の中最高のゲームでした!!」と伝え、現地で撮