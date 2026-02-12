ＫＯＫＵＳＡＩＥＬＥＣＴＲＩＣ [東証Ｐ] が2月12日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比12.4％減の228億円に減ったが、通期計画の279億円に対する進捗率は81.8％に達し、3年平均の75.5％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比48.9％減の50.7億円