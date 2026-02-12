コーセーホールディングス [東証Ｐ] が2月12日後場(14:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比0.8％減の214億円になり、26年12月期も前期比2.2％減の210億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の150円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.2倍の79.2億円に急拡大し、売上営業損益率は前年同期の-1.7％