◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)スノーボードハーフパイプの戸塚優斗選手が、日本勢トップとなる2位で決勝進出を決めました。予選では、2本目のランで91.25をマーク。1本目の失敗に悔しさをにじませながらも「2本目は自分なりの滑り方ができて、点数も出たのでよかった」と振り返りました。滑り出す前にはネックレスを触るしぐさも。これはお祈りをするルーティー