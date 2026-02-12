内閣府は今年、難病や希少疾病の治療薬を開発するスタートアップ（新興企業）や中堅の製薬企業による海外展開への支援を始める。企業が国内外で同時に薬の効果などを確かめる臨床試験「国際共同治験」の実施に必要な資金を補助する。日本の創薬力の強化につなげる狙いがある。薬を各国で販売するには、効果や副作用を確かめる臨床試験を現地で行う必要がある。患者が少ない難病などの薬については、複数国で同時に臨床試験を進