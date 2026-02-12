2月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、“キングカズ”こと三浦知良のJリーグ復帰をトップで紹介。サッカー元日本代表の稲本潤一が、大先輩の活躍に感嘆の声を漏らす一幕があった。【映像】もうすぐ60歳!? ユニフォーム姿のキングカズ番組では冒頭、キングカズが58歳にして5年ぶりにJリーグに復帰したことを祝福。現在、福島ユナイテッドFCに所属するカズは7日のヴァンフォーレ甲府戦でピッチに立ち、Ｊリーグの最年長出場記録を