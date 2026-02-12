2月9日、都内でワークマンの2026年春夏新商品発表会が開催され、リカバリーウェア「メディヒール」の新ラインナップも発表された。昨年9月の登場以来品薄の状態が続いていたものの、今後は生産体制を強化し在庫を安定させるとしたうえで、普段使いできるインナー商品などの新商品もお披露目された。ワークマンのリカバリーウェア「メディヒール」新ラインナップ○4月にはインナー商品も登場女性向けラインナップも種類・在庫数とも