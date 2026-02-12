【モデルプレス＝2026/02/12】King ＆ Princeの永瀬廉が2月11日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。冬でもサンダルを履く理由を明かした。【写真】キンプリ永瀬、珍しくサンダル履いていない全身ショット◆永瀬廉、冬に愛用しているサンダルを明かすこの日、「降雪地域にサンダルで行くのやめてください」「冬でもサンダルなの見てるだけで寒い」などと