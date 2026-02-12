【モデルプレス＝2026/02/12】セブン-イレブン・ジャパンは、「宮崎県出店30周年記念フェア」を2月13日（金）から26日（木）までの14日間、宮崎県内のセブン‐イレブン208店舗（2026年1月末時点）で開催。「鶏の炭火焼おむすび（柚子こしょう入り）」、「チキン南蛮カレー」、「鬼の洗濯板みたいなパン デーリィ牛乳使用」など地元愛が詰まった5商品が登場する。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗で