【モデルプレス＝2026/02/12】アーティストのあのが2月11日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムス姿を投稿した。【写真】紅白出演美女「深夜ラジオのビジュとは思えない」美脚際立つ収録コーデ◆あの、ホワイトコーデから美脚スラリあのは「あののオールナイトニッポン3月いっぱいで終了します！僕が自分で辞めると言いました。去年自分で決めました」と自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「あののオールナイトニッポン0（