イーロン・マスク氏がCEOを務めるSpaceXがxAIを買収した後、xAIの共同創業者2人が離籍したことが分かりました。Two more xAI co-founders are among those leaving after the SpaceX merger | The Vergehttps://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/877609/two-more-xai-co-founders-are-among-those-leaving-after-the-spacex-mergerMusk's xAI loses second co-founder in two days as Jimmy Ba departshttps://www.cnb