清春が2月9日、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて全国ツアー＜TOUR 天使ノ詩2026「余る程に楽園」＞の初日公演を開催した。全国18公演を巡る同ツアー初日のオフィシャルレポートをお届けしたい。デビュー30周年記念の黒夢再始動と並行し、2025年から2026年にかけて約100公演という驚異的なスケジュールでツアーを敢行している清春が、2026年の新たな幕開けとして開催中のツアーが＜余る程に楽園＞だ。ツアー初日は、1994年2月9日に黒夢が