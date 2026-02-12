タレントの狩野英孝が１２日、都内で行われた「最もｆｒｅｅｅに活躍した個人」授賞式に出席した。同賞は、今年度最も多岐に渡り活躍したフリーな個人を表彰するもの。水色のセットアップ姿で登場した狩野は「芸人人生で表彰されたことがない」と喜んだ。昨年１２月、２度目のホノルルマラソンに挑戦したことを明かし「僕も行ってびっくりしましたけど、日本人の参加者が多い。１万人くらいいましたね」。知名度の高い狩野は、