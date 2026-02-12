秋田は2031年8月の供用開始を目指し、県・市との三者協議で方針示すブラウブリッツ秋田は2月12日、秋田県庁で開催された実務者レベル協議において、新スタジアム整備に関するクラブの考え方を表明した。建設資材や労務費の高騰を理由に、当初想定していた民間主体での建設は困難であると判断。秋田県と秋田市に対し、行政主体でのスタジアム整備を検討するよう求めた。新スタジアムの建設地を巡っては、昨年11月に八橋運動公園