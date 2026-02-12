中国の1月の新車販売台数は、去年の同じ月と比べてマイナス3.2%となりました。政府がこれまで実施してきた、新エネルギー車を購入する際の優遇措置が縮小されたことが背景にあります。中国自動車工業協会によりますと、1月の新車販売台数は輸出も含めて234万6000台となり、去年の同じ月と比べてマイナス3.2%となりました。EV＝電気自動車などの新エネルギー車を購入する際の税制面の優遇措置が今年から縮小され、中国国内の新車販