シンガー・ソングライターの優里（31）が12日までに自身のインスタグラムを更新。人気女性歌手との2ショットを公開した。「tukiちゃんの初武道館ライブに行ってきましたー！」と書き出した優里。シンガー・ソングライターのtuki.と撮影した写真をアップした。「始まるまでなぜか俺の方が緊張してドキドキしてた笑でも歌い始めた瞬間に全部吹き飛んだなぁ。心配してた自分がバカらしくなった。最初の一音で完全に本物だった」