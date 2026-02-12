7人組グループ・Travis Japanの松田元太が、22日に放送されるテレビ西日本制作・フジテレビ系列全国ネット番組『ニッポンわが町うどんMAP8』（後4：05）に出演する。うどんだけの番組第8弾のテーマは「地元感」。うどんの年間生産量が日本2位、数多くのご当地うどんが集まる「うどん共和国」埼玉県で埼玉出身の松田が、埼玉のうどん愛を調査するべく立ち上がる。【番組カット】元気に「TJポーズ」を決めた松田元太シリーズ累計