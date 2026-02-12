山梨県上野原、大月両市にまたがる扇山（1138メートル）で1月8日に発生した山林火災について、両市は12日、午後1時に鎮火したと発表した。両市によると、上野原市消防本部の30代男性隊員が消火活動中に足を滑らせ、打撲などの軽傷を負った。約396ヘクタールが焼けたが、建物への被害は確認されていない。消防などが出火原因を調べる。火災は1月8日、上野原市側で発生した。両市が一時、延焼が付近の住宅に近づいているとして、